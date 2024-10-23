Мини-питомник Тропаревской школы в г.о. Можайский признан лучшим питомником участкового лесничества

Заложенный еще в 2017 году Тропаревским участковым лесничеством питомник стал лучшим в этом году. Когда-то это была небольшая территория, но с каждым годом она расширяется и приобретает все больше растительности. Помогают в этом и активные ребята, которые ведут учет, следят за ростом зеленых посадок, участвуют в сборе семян, прополке, рыхлении и многих других процессах. Дети участвуют в создании живописного места, а заодно изучают окружающий мир.

В настоящее время мини-питомник может похвастаться 30 сортами яблонь, груш, барбариса, кедра, сливы, алычи, декоративной рябины, айвы, абрикосовыми деревьями, боярышником и многими другими породами. Кроме того, на территории в этом году появился «Аптекарский огород», в котором вырастили лечебные травы. Среди них — мята, мелисса, черная смородина, барвинок, черная малина, багульник и многие другие. Список еще пополнится: в планах и дальше развивать мини-питомник и знакомить детей с живой природой.

Отметим, что питомники в некоторых школах округа развернули по инициативе заслуженного лесовода РФ Махача Ширинова. Более 45 лет он защищает леса Можайского округа и заботится о его флоре.