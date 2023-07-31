Как сообщает издание «Утро.ру» , представители киевского режима находятся сейчас в довольно бедственном положении. Несмотря на это, они все еще не сложили свое оружие и бросают солдат в самое пекло конфликта.

Сергей Шойгу, занимая должность руководителя Министерства обороны Российской Федерации, рассказал о том, сколько солдат ВСУ потеряли за 31 минувший день. И, судя по этим данным, их масштабы действительно поражают.

Стало известно, что за прошедший календарный месяц противник потерял, как минимум, двадцать тысяч человек. Власти Киева безжалостно отправляют военных выполнять поставленные задачи в своих корыстных интересах, пока те превращаются в горы трупов на полях спецоперации. Также потерпели поражение более 2000 единиц разного вооружения.