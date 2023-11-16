Министерство обороны США в шестой раз подряд провалило ревизию

Пентагон уже который год подряд проваливает финансовый аудит. Проверяющие не в состоянии оценить состояние его трат и счетов, поскольку все активы не соответствуют установленным стандартам.

Помимо шести ежегодных проверок было совершены и десятки более мелких. Их пытались сделать 29 раз, но только 7 из них признаны успешными. Те, кто проводит аудит, попросту не могут оценить состояние финансов Пентагона, поскольку им не хватает данных.

Об этом сообщило издание Defense News. Сами военные отчитались об устранении порядка пятисот выявленных проблем, но последняя ревизия выявила новые. Она насчитала порядка 2,5 тысячи самых различных нарушений.