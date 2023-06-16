Министерство труда отказалось поддержать идею о шестидневной рабочей неделе

По мнению его главы работодатели сами в состоянии договориться с сотрудниками организаций о необходимом рабочем графике.

Антон Котяков заявил, что существующий Трудовой кодекс и без того дает владельцам организаций широкую свободу для маневра. Они могут установить очень гибкий рабочий график для каждого конкретного человека, который у них трудится. При дальнейшей работе необходимо делать акцент на выстраивании диалога между начальниками и подчиненными.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», - заверил министр.

Его слова привело ТАСС. Он добавил, что 40 рабочих часов в неделю так и останутся стандартом. Если же человек трудится большее количество часов, то они должны оплачиваться как переработки.