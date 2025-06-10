Министр здравоохранения Подмосковья ознакомился с деятельностью учреждений округа Пушкинский.

В сопровождении главы округа Максима Красноцветова он посетил Пушкинскую клиническую больницу имени профессора В.Н. Розанова.

Главный врач больницы Владимир Мануйлов представил отчет о ключевых направлениях развития медицинского учреждения. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития системы здравоохранения в округе и перспективы, открывающиеся благодаря поддержке муниципалитета со стороны областного Правительства. Программа визита включала ознакомительную экскурсию по взрослому инфекционному отделению, кабинетам магнитно-резонансной томографии и отделению детской хирургии.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Максим Васильевич в должности уже более полугода, и это его первый визит в Пушкинский округ. Честно говоря, мы это расцениваем как высокую степень доверия — за полгода у Максима Васильевича не возникало внепланового повода к нам приехать. А сейчас визит включает в себя знакомство с учреждением, обсуждение с руководством городского округа и больницы текущего состояния здравоохранения и перспектив развития. Конечно, приезд министра здравоохранения региона именно сегодня подразумевает и его личное участие в нашем уже традиционном забеге на Кубок Розанова, который мы проводим накануне Дня медработника», — уточняет главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В рамках поездки министр ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ на территории округа. В частности, особое внимание было уделено капитальному ремонту поликлиники №1, расположенной на улице 50 лет Комсомола в Пушкино. Это ключевое медицинское учреждение, обслуживающее более 105 тысяч жителей и рассчитанное на обслуживание до 1000 пациентов в смену. В настоящее время ремонтные работы ведутся в первой части здания, и планируется завершить их к осеннему периоду, после чего начнется реконструкция второй половины.

Также была проведена оценка прогресса строительства детской поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, на проезде Розанова. На данный момент построен основной каркас здания, идет установка внутренних перегородок, и общая готовность объекта составляет приблизительно 40%.