Министр здравоохранения предложил менять пол в России только по медицинским показаниям

Недавно депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект, который запрещает смену пола в России, кроме частных случаев. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился, что необходимо сократить причины, допускающие смену пола, до принципа «по медицинским показаниям».

При этом Мурашко отметил, что действующий приказ имеет в реализации некоторые правонарушения. По его мнению, сейчас речь идет о том, чтобы при принятии законопроекта значительно сузить рамки допустимого. Если разрешать смену пола в России только по медицинским показаниям, то таких операций будет проводиться одна из четырех тысяч. К таким заболеваниям относятся только врожденные, наследственные и эндокринные, связанные с нарушением формирования пола.