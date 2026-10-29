Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

В региональное Управление участились обращения о фактическом отсутствии НКО по адресам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ. Кроме того, выявляются случаи, когда в реестре в качестве руководителей продолжают числиться граждане, которые уже умерли или давно прекратили исполнять свои полномочия.

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса РФ, организация несет все риски неполучения юридически значимых сообщений по указанному в реестре адресу. В случае выявления недостоверности данных регистрирующий орган вправе внести в ЕГРЮЛ соответствующую запись. Игнорирование уведомлений и сохранение такой записи может повлечь за собой принудительную ликвидацию юридического лица и его исключение из реестра.

Для минимизации правовых рисков руководству и уполномоченным органам управления НКО настоятельно рекомендуется регулярно сверять данные ЕГРЮЛ с фактическим положением дел и незамедлительно принимать меры. Особое внимание следует уделять регулярному получению официальной почтовой корреспонденции.