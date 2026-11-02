Соцвыплаты в России: в Госдуме рассказали, почему бюджет сокращается, а поддержка растет

Ранее «Независимая газета» со ссылкой на документы Минфина сообщила о планах правительства сократить расходы на социальную политику в федеральном бюджете на 15,2% к 2027 году — с 7839 млрд рублей до 6651 млрд рублей, что вызвало опасения у экспертов относительно выплат многодетным семьям. Однако парламентарий подчеркнула, что фактического урезания гарантий для граждан не произойдет. Снижение общих затрат в бюджете связано исключительно с изменением демографической ситуации: количество детей в определенных возрастных категориях снизилось, поэтому в этот период естественным образом будет меньше тех, кто реализует сертификаты материнского капитала, которые большинство семей направляет на жилье только по достижении ребенком трехлетнего возраста. При этом на 6,8% вырастут материнский капитал и единое пособие на ребенка.

Бессараб также указала на усиление контроля за адресностью помощи: правительство выявило случаи, когда заявители на единое пособие имеют скрытые доходы от аренды или вкладов, что не соответствует критериям нуждаемости. В связи с этим ожидается коррекция числа получателей с 10 млн до 8 млн человек. Несмотря на изменение численности благополучателей, размеры выплат на каждого конкретного человека будут только расти. Депутат отметила, что прожиточный минимум на ребенка и МРОТ продолжат увеличиваться, что напрямую влияет на благосостояние граждан на фоне положительной динамики реальных доходов. Значительный рост ожидается и в сфере страховых выплат: пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности увеличиваются на 20%, а остальные пособия индексируются на 6,8%.

Отдельное внимание в бюджете уделено пенсионному обеспечению. По прогнозам, к концу года средняя пенсия по старости может составить порядка 30 тысяч рублей. С 1 января 2025 года страховые пенсии для всех категорий пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%, а с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%. Для многих категорий граждан предусмотрена двойная индексация, позволяющая компенсировать рост цен. Кроме того, с 2026 года компенсационная выплата в 1,2 тыс. рублей для инвалидов первой группы и россиян старше 80 лет будет назначаться в проактивном режиме и ежегодно индексироваться. Бессараб подытожила, что утверждать о неудовлетворении социальных нужд нельзя, так как бюджет гарантирует индексацию всех льгот выше уровня инфляции.

Ранее она объяснила, что изменится при переводе накоплений в ПДС.