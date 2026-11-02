Экономический интерес победил: в России миграция осталась прежней после выборов

Накануне выборов в российском политическом поле звучали громкие обещания навести жесткий порядок в миграционной сфере, однако после завершения голосования риторика сменилась на глухое молчание. Пока избиратели ждали перемен, законодательная машина отработала в обратную сторону: 22 октября депутаты отправили в корзину сразу шесть жестких инициатив, которые должны были кардинально усложнить жизнь иностранцам в России. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В корзину ушли самые резонансные идеи: замена патентной системы на «организованный набор» с жесткой привязкой мигранта к одному работодателю, сокращение безвизового пребывания с 90 до 30 суток в год, обязательный медицинский полис под угрозой немедленной высылки и право губернаторов самостоятельно закрывать регионы для миграционного учета. Кроме того, парламент отказался расширять реестр недобросовестных работодателей с отсечением их от госзакупок и запрещать иностранцам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях. До этого та же участь постигла предложение ограничить денежные переводы трудовых мигрантов суммой официальной зарплаты. Формально комитеты объяснили отказ тем, что документы сырые и противоречат Конституции — например, привязка к одному боссу бьет по трудовому праву, а запрет на руководство предприятиями — по нормам о свободе труда.

Однако шесть отклоненных инициатив за один день — это уже не юридическая специфика, а политическая линия. Если за год до выборов эти законы никто не доводил до кондиции, значит, их писали не для принятия, а для озвучивания. Реальные причины лежат глубже. Первая — экономика и кадровый голод: строительство, ЖКХ и сельское хозяйство прямо говорят, что без иностранной рабочей силы отрасли встанут, и бизнес-омбудсмены успешно лоббируют мягкость. Вторая — административная вертикаль: депутаты отказали губернаторам в праве ограничивать миграционный учет, побоявшись создать правовой разнобой в регионах. Но главная интрига кроется в самом процессе голосования. Стенограммы от 22 октября показывают удивительную картину: большинство парламентариев просто не стало нажимать на кнопки. Из 450 депутатов против отклонения (то есть за принятие хотя бы одного жесткого закона) проголосовал лишь один человек — Артем Прокофьев от «Справедливой России — За правду». За отклонение выступили десять депутатов от КПРФ. Остальные 398 человек, в основном представители «Единой России», а также часть ЛДПР и КПРФ, просто уклонились от участия, спустив тему на тормозах без консолидированной позиции.

Таким образом, обещание «навести порядок» оказалось предвыборным жанром, а не законодательным планом. Единственное, что формально осталось живо — идея отмены патентов и проект единого миграционного кодекса, которые удобно держать «на рассмотрении», чтобы держать публику в тонусе еще несколько лет. Пока избирателям предлагают заглянуть в раздел голосований на сайте Госдумы и проверить номера законопроектов (например, № 1091179-8 об отмене патентов или № 614967-8 о сокращении срока пребывания) по дате 22 октября, чтобы увидеть фамилии уклонистов, миграционное лобби в нижней палате парламента доказало: его интересы стабильно весят больше, чем публичные обещания перед гражданами.

Ранее сообщалось, что полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье.