Бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев с фирменной иронией ответил в соцсети X на предложение одного из пользователей депортировать премьер-министра Польши Дональда Туска в Москву. Короткий комментарий «Мы своих не бросаем!» стал не просто шуткой, а точным попаданием в нерв затянувшегося польского политического кризиса. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Вся соль этой реплики кроется в одном слове. «Своих» здесь — это не признание и не оправдание, а кривое зеркало, которое Медведев возвращает самой Варшаве. На протяжении долгого времени именно на тезисе о тайных связях с Москвой строилась вся внутренняя кампания против Туска: его обвиняли в излишней мягкости по отношению к России, а недавний ночной кризис вокруг Конституционного трибунала премьер и вовсе списал на «армию российских ботов». Вместо разбирательства по существу спора о полномочиях польская сторона привычно указала на внешний фактор.

Контекст делает эту иронию еще более хлесткой. Буквально три дня назад в Польше развернулось открытое противостояние: президент Кароль Навроцкий ночью приехал к зданию суда, созвал срочные консультации с парламентом, а у стен трибунала прошла демонстрация в его поддержку с участием партий «Право и справедливость», «Конфедерация» и «Развитие Плюс». Руководитель президентской канцелярии публично потребовал от премьера политической и юридической ответственности, однако вместо диалога о границах власти кабинет Туска ответил привычной ссылкой на внешние силы.

На этом фоне короткая фраза Медведева бьет точнее любой аналитической статьи. Она не требует доказательств, не вступает в утомительную полемику и не пытается никого переубедить. Заместитель председателя Совбеза просто принимает предложенную самой Варшавой рамку, в которой любой неудобный политик объявляется пророссийским, и доводит эту логику до абсурда. Если внутренние оппоненты по определению работают на Кремль, то Москве, по ироничной формуле, не остается ничего иного, кроме как считать их «своими» и защищать.

Суть в том, что за этой шуткой стоит вполне серьезное и довольно мрачное наблюдение. Польский политический кризис давно выплеснулся за пределы институтов и площадей, превратившись в открытый конфликт президента и премьера, но искать его причины внутри страны Варшава по-прежнему отказывается. Пока польская элита увлеченно ищет «российский след» в собственных разногласиях, фундаментальный спор о том, кому в стране на самом деле принадлежит судебная система и кто за это ответит, остается нерешенным. Ирония Медведева лишь подсвечивает этот тупик, оставляя неудобный вопрос о будущем польской государственности висеть в воздухе.

Ранее Медведев сравнил события в Польше с Украиной: метод тот же — аннулирование Конституционного трибунала.