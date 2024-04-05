Минюст РФ признал иноагентами писателя Веллера и безнесвумен Татулову

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В реестр попали писатель Михаил Веллер* и основательницу сети кафе в России Анастасию Татулову*.

Веллер, как указывает ведомство, выступал против СВО и публично призывал к действиям, направленным против территориальной целостности РФ. Помимо этого зафиксировали активность писателя на информационных площадках иноагентов. Там он помогал распространять неправомерные сведения.

В реестре теперь и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Среди организаций и движений в списке Минюст РФ «Российское социалистическое движение»* (РСД* «Институт нейрокогнитивных исследований»* и компания «Большая семерка»*.

Напомним, что не так давно ведомство наделило статусом иностранного агента писательницу Людмилу Улицкую.

*признаны иностранными агентами на территории России по решению Минюста