Минное поле на границах: Норвегия задумала разорвать международные пакты ради забора от России

Норвежский политик предложил пересмотреть отношение к международным запретам ради защиты восточных рубежей. Член парламента Эрленн Свардаль Беэ в интервью порталу Nettavisen заявил о необходимости рассмотреть вопрос о минировании границы с Россией, повторив шаг, который ранее сделала Финляндия. Информацию распространило РИА Новости , ссылаясь на Nettavisen.

Речь идет о возможном выходе Осло из международного соглашения, подписанного в 1997 году, которое запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Участниками конвенции являются 163 государства.

«Да, это будет актуально. Поэтому Финляндия и вышла из Оттавской конвенции... Это может стать актуальным в будущем, да», — заявил политик в интервью порталу Nettavisen в ответ на соответствующий вопрос.

Свардаль Беэ уточнил, что инициатива не подразумевает минирование территории самой Норвегии. Речь идет исключительно о потенциальном укреплении восточных рубежей. По мнению депутата, изменение политики в этом вопросе может стать необходимым в будущем для обеспечения национальной безопасности.

Но скандинавский политик пошел дальше обсуждения минных заграждений. Он также высказался за отмену запрета на заход в норвежские порты кораблей союзников, оснащенных ядерным оружием. Такой шаг означал бы серьезный разворот в оборонной стратегии страны и мог бы существенно изменить баланс сил в регионе.

Напомним, что Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января 2026 года, став первой страной Европы, сделавшей такой шаг. Решение Хельсинки было продиктовано соображениями защиты границы с Россией в новых геополитических условиях. Финны, как и теперь предлагает норвежский депутат, не планируют минировать свою территорию, но хотят сохранить право на использование мин в приграничной зоне. Теперь эта идея находит отклик и у норвежских парламентариев.

