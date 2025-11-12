Смертельная приманка: житель Красногорска заявил, что видел роковую купюру за несколько дней до взрыва

Житель Красногорска вышел с шокирующим заявлением после инцидента с минированной банкнотой. Мужчина рассказал, что видел денежную купюру, лежавшую на земле, за два-три дня до трагедии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие», — поделился подробностями очевидец.

Напомним, что в ночь на 12 ноября девятилетний мальчик, увидев на земле деньги, попытался их поднять. В этот момент сработало взрывное устройство. В результате ребенок получил тяжелейшие травмы, включая повреждение кисти и пальцев, и был экстренно госпитализирован.

