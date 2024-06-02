Российские военные в зоне СВО продолжают активные и успешные наступательные действия. ВСУ практически нечего противопоставить ВС РФ практически на всех направлениях, включая донецкое.

Как проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ, группировкой войск «Центр» в Донецкой народной республике был взять под контроль населенный пункт Уманское.

В настоящее время в освобожденном населенном пункте российскими военными идет зачистка территории.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.