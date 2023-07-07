Минобороны Чехии рассказало детали нового договора о сотрудничестве с Украиной

В пятницу замминистра обороны Чехии и украинский министр подписали договор о совместной работе над развитием военно-промышленного комплекса. Также документ предполагает взаимопомощь при ремонте и обслуживании военной техники. В минобороны Чехии сообщили, что новое соглашение позволит наладить более плотное сотрудничество стран в ряде областей. При этом в ведомстве подчеркнули, что главным пунктом все же является именно возможность ремонтировать и модернизировать военную технику и боеприпасы. Страны также собираются совместно готовить экспертов и техников.

Также в ведомстве подчеркнули, что Украина и Чехия намерены использовать меморандум в качестве базы для совместных проектов чешских и украинских фирм.