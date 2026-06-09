Минобороны объявило о наборе в отряд защиты неба БАРС-Москва

Министерство обороны РФ объявило о наборе добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва». Отряд займется защитой столичного региона от беспилотных летательных аппаратов. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, получат профессиональную подготовку и расширенный пакет социальных льгот для своих семей.

Министерство обороны России запустило процесс формирования добровольческого подразделения «БАРС-Москва». Основной миссией отряда станет противовоздушная оборона столичного региона и нейтрализация вражеских беспилотных аппаратов. Важной особенностью службы является ее статус: контракт заключается сроком на один год, а для граждан призывного возраста данная деятельность приравнивается к прохождению срочной военной службы. Участие в данном проекте формально не относится к выполнению задач в зоне проведения СВО.

Набор добровольцев продлится до 1 августа. К участию приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, обладающие категориями годности А, Б или В по результатам медицинского освидетельствования. При этом место постоянной регистрации или фактического проживания кандидатов значения не имеет. Преимущество при зачислении получают лица с техническим образованием, опытом армейской службы или навыками управления дронами. К службе не допускаются граждане, имеющие судимости или страдающие рядом хронических заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ или туберкулез.

Все отобранные добровольцы пройдут 30-дневный курс подготовки по эксплуатации БПЛА-перехватчиков на объектах в Москве или Московской области. Обучение проводится бесплатно, при этом на весь период подготовки бойцам гарантируется денежное довольствие: рядовые будут получать от 220 тысяч рублей, а командный состав — от 300 тысяч рублей в месяц.

Для семей участников отряда предусмотрен масштабный пакет социальной поддержки. Он включает в себя льготы на оплату услуг ЖКХ, помощь с трудоустройством, психологическое и юридическое сопровождение. Также детям добровольцев обеспечено приоритетное зачисление в образовательные учреждения с бесплатным питанием, помощь при поступлении в вузы и колледжи, а также специальные пособия.

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