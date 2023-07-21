Минобороны опубликовало кадры захвата укрепления ВСУ в лесу

Согласно этим публикациям, штурмовые отряды российских войск ворвались в украинские окопы после артиллерийской подготовки. Они не только захватили их, но и осуществили в них зачистку. В результате украинские солдаты отступили, оставив за собой оружие и боевые припасы, а также людей, которые были ранены или даже убиты.

К тому же Министерство обороны России ранее опубликовало видео с высокоточными ударами по инфраструктуре ВСУ, а также местам изготовления беспилотников для террористических актов. Кроме того, ведомство представило кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными беспилотниками на Южно-Донецком направлении.