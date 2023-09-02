Минобороны подтвердило атаку надводного дрона ВСУ на Крымский мост
Фото: [соцсети]
Ранее с соцсетях появилась информация, что два беспилотных надводных катера вплотную приблизились к Крымскому мосту. Однако были замечены и перехвачены российскими пограничными боевыми расчетами.
Произошедший инцидент подтвердили в российском Минобороны. Там сообщили, что действительно в районе полуночи врагом были предпринята попытка атаковать Крымский мост.
«Киевским режимом предпринята попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Морской беспилотник своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», - говорится в сообщении Минобороны.