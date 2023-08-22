Минобороны РФ: над Черным морем зафиксирован полет БПЛА-разведчиков MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar»

Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, во вторник, 22 августа, в непосредственной границе РФ указанные беспилотники вели воздушную разведку у Крыма.

В воздух на перехват дронов незамедлительно были подняты истребители дежурных сил российских ПВО.

«Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия ведению радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО. В результате БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», - добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.