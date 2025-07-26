Минобороны РФ сообщила о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в ночное время вооруженные силы России осуществили массированный обстрел объектов военно-промышленного комплекса Украины с применением высокоточного оружия. Все цели были успешно поражены.

По информации оборонного ведомства, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством деталей для ракетного вооружения, а также боеприпасов и взрывчатых веществ, был нанесен удар с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также в сообщении Министерства обороны говорится о том, что в результате успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевку в Днепропетровской области.