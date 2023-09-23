Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Фото: [© РИА Новости / Министерство обороны РФ]
На территории Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом зафиксировано одно нарушение введенного 20 сентября режима прекращения огня. Об этом проинформировало Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе перестрелки с неустановленными военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана получил ранение.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана», — приводится в сообщении Минобороны в соцсетях.
Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.