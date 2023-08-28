Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Известно, что в Аскеранском районе выявили одно нарушение, но в результате происшествия никто не пострадал. Теперь командование российских миротворцев и представители азербайджанской и армянской сторон проводят расследование. Пока подробности происшествия неизвестны.

Боевые действия на территории Нагорного Карабаха возобновились в сентябре 2020 года. Стороны столкновения попытались заключить перемирие, но это удалось сделать только при участии Москвы в качестве третьей стороны. Тогда государства договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и погибшими, но остаться на занятых позициях.