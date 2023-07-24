Минобороны РФ сообщило о новых атаках на Крымский полуостров

Как пишет RT , согласно информации Министерства обороны России, в ночь на 24 июля было пресечено 17 попыток террористической атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Силами Российской электронной борьбы (РЭБ) удалось подавить 14 беспилотников, 11 из которых упали в Черное море, а еще 3 – на территории Крыма. Остальные БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

Важно отметить, что в результате этой атаки никто не пострадал. Однако в связи с ЧП, глава Крыма объявил эвакуацию населения из близлежащих сел, находящихся в радиусе 5 км от места происшествия.

Кроме того, два пассажирских поезда – «Москва-Севастополь» и «Адлер-Симферополь» – были задержаны на станции Джанкой из-за чрезвычайной ситуации с беспилотными аппаратами.