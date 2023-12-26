Минобороны: российские системы ПВО ликвидировали два украинских бомбардировщика

Российские системы ПВО за сутки уничтожили два украинских бомбардировщика. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным минобороны, за сутки удалось ликвидировать два самолета Су-24, находящихся на вооружении Украины. Бомбардировщики подбили в небе над Николаевской и Днепропетровской областями. Также ПВО уничтожила пять выпущенных из установки HIMARS ракет и сбила 24 беспилотника, пролетавших над четырьмя присоединившимися к России регионами.

Известно, что российские авиация, дроны и артиллерия также ликвидировали войска Украины. В 107 районах была поражена живая сила ВСУ.