Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон в Истринском районе Подмосковья

Минувшей ночью на подлете к Москве был сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат, проинформировали в российском Минобороны.

Там пояснили, что БПЛА был обнаружен российскими силами ПВО в Истринском районе Московской области.

«В 3 часа ночи дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - сообщили в оборонном ведомстве в соцсетях.

Информацию о сбитом БПЛА в Подмосковье ранее также подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в ходе произошедшего пострадавших и разрушений на земле нет.