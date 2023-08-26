Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон в Истринском районе Подмосковья
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Минувшей ночью на подлете к Москве был сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат, проинформировали в российском Минобороны.
Там пояснили, что БПЛА был обнаружен российскими силами ПВО в Истринском районе Московской области.
«В 3 часа ночи дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - сообщили в оборонном ведомстве в соцсетях.
Информацию о сбитом БПЛА в Подмосковье ранее также подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в ходе произошедшего пострадавших и разрушений на земле нет.
«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», — написал Собянин в своем аккаунте.