Минобороны: силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью украинский БПЛА

Боевой дрон самолетного типа, запущенный на российскую приграничную территорию со стороны соседней Украины был перехвачен и ликвидирован над Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ.

Там добавили, что инцидент произошел 1 сентября, за час до полуночи. Пострадавших и повреждения на земле не зафиксировано, уточнили в оборонном ведомстве.

«Первого сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области», - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.