Как пишет RT , цитируя Министерство обороны РФ, российские подразделения продолжают вести наступательные действия. Им удалось принять наиболее выигрышные позиции в районе Куземовки.

Согласно сообщению военного ведомства, штурмовыми отрядами продолжаются наступательные действия в районе Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР). Там же российским войскам удалось занять наиболее выигрышные для них позиции.

Российские вооруженные силы также смогли отразить атаку у Новоселовского в ЛНР. К тому же, армия РФ успешно освободила Сергеевку и Ковалевку, что находятся Краснолиманском направлении. Этой информацией поделился Сергей Шойгу, занимая должность главы Министерства обороны России.

Наконец стоит отметить, что российские подразделения смогли сорвать попытку Вооруженных сил Украины прорвать оборону на Ореховском направлении.