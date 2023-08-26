Минобороны сообщило о сбитом ПВО беспилотнике над Белгородской областью

Очередной украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит российскими расчетами ПВО над Белгородской областью, проинформировали в субботу, 26 августа, в Минобороны РФ.

Там сообщили, что запущенный со стороны Украины БПЛА был обнаружен в небе над Шебекинским районом. Дежурные ПВО сработали четко и оперативно, сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Двадцать шестого августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе Минобороны в соцсетях.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитом под утро 26 августа украинском дроне в Истринском районе Московской области.