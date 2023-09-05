Минобороны сообщило об очередной попытке Киева атаковать Москву при помощи ударного дрона

Под утро вторника, 5 сентября, над Калужской областью средствами ПВО был обнаружен и ликвидировал беспилотный летательный объект, летевший в сторону российской столицы, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в столичном регионе был введен план «Ковер», аэропорты Москвы задерживали рейсы на прилет и вылет.

«В ночь на 5 сентября пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА на территории России, аппарат уничтожен над Калужской областью средствами ПВО», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.