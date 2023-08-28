Минобороны Украины сообщило, что ВСУ начнут использовать F-16 не раньше весны 2024 года

ВВС Украины могут начать использовать поставляемые западными партнерами Киева американские истребители F-16 только весной следующего года, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

В беседе с журналистами глава МИД Украины выразил уверенность, что «серьезным переломным моментом» в украинском конфликте станет именно использование указанной западной военной авиатехники.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года», — цитирует его РИА Новости.

При этом министр согласился с тем, что ВСУ необходимо сначала подготовить соответствующую инфраструктуру для использования F-16 на Украине.