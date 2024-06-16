Российские войска продолжают активное и планомерное наступление на украинские позиции практически по всей линии фронта в зоне СВО. ВСУ не могут, по сути, ничего противопоставить ВС РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как проинформировали в ведомстве, в воскресенье, 16 июня, нашими войсками был освобожден населенный пункт Загорное в Запорожской области.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, группировкой российских войск «Запад» в Харьковской области и ЛНР было нанесено существенное поражение ВСУ, в составе которых там находились боевики националистического полка «Азов»*. Отмечается, что враг потерял за минувшие сутки до 500 военных.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.

* - признан террористическим и запрещен в РФ