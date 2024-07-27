Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Лозоватское в ДНР

Минобороны РФ в субботней сводке сообщило о продвижениях войск на авдеевско-покровском и горловском направлениях. По информации оборонного ведомства, российским бойцам удалось освободить населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике.

Сообщается, что под натиском российских войск неприятель был вынужден ретироваться из поселка, отведя войска на более западные рубежи.

«ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в ДНР», — приводится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что указанный населенный пункт уже зачищен от ВСУ. К слову, украинские паблики в соцсетях писали о полной потере поселка еще 20-го июля.

Также в Минобороны сообщили об занятии большей части Красногоровки в ДНР.

Напомним, ранее российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.