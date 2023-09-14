Минобразования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах

По данным некоторых СМИ, ученикам планируют полностью запретить изучать русский язык в образовательных учреждениях. В случае, если предложение одобрят, то русский язык станет невозможно изучить даже в качестве второго зарубежного языка. Пока в латвийских школах русский является вторым иностранным языком после английского.

Поправки предлагается ввести с учебного года 2026/2027. Ученикам будут предлагать для изучения второго иностранного языка только языки стран ЕС.