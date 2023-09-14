Минобразования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах
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Минобразования Латвии внесло предложение убрать возможность изучать в школах русский язык. Подробности сообщает РИА Новости.
По данным некоторых СМИ, ученикам планируют полностью запретить изучать русский язык в образовательных учреждениях. В случае, если предложение одобрят, то русский язык станет невозможно изучить даже в качестве второго зарубежного языка. Пока в латвийских школах русский является вторым иностранным языком после английского.
Поправки предлагается ввести с учебного года 2026/2027. Ученикам будут предлагать для изучения второго иностранного языка только языки стран ЕС.