Минобрнауки вводит минимальный порог цен на обучение: как это остановит обесценивание дипломов?

В Министерстве науки и высшего образования РФ выступили с инициативой, запрещающей вузам, колледжам и техникумам искусственно занижать стоимость обучения в конкурентной борьбе за абитуриентов.

По данным «Парламентской газеты», в ведомстве считают, что подобная ценовая политика напрямую ведет к деградации качества образовательных услуг.

В настоящее время учебные заведения обладают свободой в формировании цен на платные отделения. Однако стремление предложить самую привлекательную на рынке стоимость часто приводит к печальным последствиям: учреждениям не хватает средств на модернизацию материально-технической базы, закупку современного оборудования и достойную оплату труда профессорско-преподавательского состава.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, «занижение стоимости платных образовательных услуг может приводить к недофинансированию организаций, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса и уровне зарплат преподавателей».

Для исправления ситуации Минобрнауки предлагает законодательно закрепить для вузов и ссузов обязанность устанавливать цену за обучение не ниже его реальной себестоимости. При этом итоговая стоимость не должна быть меньше нормативов, по которым государство финансирует подготовку одного студента-бюджетника. Мониторинг соблюдения этого требования возьмет на себя само министерство.

Проблема демпинга в образовательной сфере нашла подтверждение и среди депутатского корпуса. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в комментарии для издания пояснила, что заниженные цены ведут к обесцениванию самого образования.

«Это превращает обучение в формальность, а диплом — в товар», — отметила парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что сотни сотрудников СПбГУП не получили зарплату за октябрь.