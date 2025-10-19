Минпромторг сообщил, что новый утильсбор не затронет оплативших до вступления нормы в силу

Автовладельцы, которые уже оплатили утильсбор до введения новых правил, не будут затронуты изменениями в расчете данного сбора. Об этом информирует пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, как сообщает ТАСС .

В Минпромторге ведется работа над переносом даты вступления в силу положений проекта об утилизационном сборе. Если решение будет принято, это произойдет не 1 ноября, как планировалось ранее, а 1 декабря 2025 года.

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», – указано в сообщении Минпромторга.

Минпромторг разработал проект постановления правительства, который с 1 ноября текущего года изменит методику расчета утильсбора. Теперь при определении его размера будут учитываться параметры, связанные с мощностью двигателя транспортного средства. Льготные ставки для физических лиц, занимающихся импортом, сохранятся, но они будут применяться только к моделям с двигателем мощностью не более 160 лошадиных сил.