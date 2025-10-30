Минпросвещения проверило обращения педагогов и не нашло сокращений выплат

Минпросвещения сообщило, что в сентябре ведомство получило 335 обращений от работников школ, касающихся оплаты труда. В министерстве отметили, что системного или массового снижения зарплат не выявлено, сообщает « МК ».

Большинство обращений касались отдельных ситуаций: отсутствия премий, стимулирующих выплат или надбавок. Сообщений о таких случаях с Северного Кавказа, из Красноярского края и Московской области поступило всего пять. Все обращения рассмотрены в установленные сроки.

В ведомстве напомнили, что заработная плата педагогов устанавливается региональными и муниципальными властями и формируется согласно нормам Трудового кодекса. На размер выплаты влияют квалификация, нагрузка и стаж работы.

По данным Росстата, средняя зарплата учителя в стране составляет около ₽58 тыс. Наиболее высокие выплаты фиксируются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

