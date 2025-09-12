Минпросвещения установило жесткий лимит на домашку

Министерство просвещения РФ установило единые нормативы времени, отводимого на выполнение школьных домашних заданий. Согласно заявлению министра Сергея Кравцова, сделанному в рамках Восточного экономического форума, общая продолжительность работы над домашним заданием не должна превышать 3,5 часов в день, независимо от класса обучения.

Данные нормы разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся и согласованы с Роспотребнадзором. Для каждой ступени обучения предусмотрены следующие временные рамки:

Учащиеся 1-х классов не должны заниматься дома не дольше 1 часа.

Для 2–3-х классов лимит составляет 1,5 часа.

В 4–5-х классах на домашнюю работу отводится до 2 часов.

Ученики 6–8-х классов могут заниматься не более 2,5 часов.

Старшеклассникам (9–11-е классы) разрешено тратить на подготовку до 3,5 часов.

Таким образом, ведомство стремится унифицировать учебную нагрузку и предотвратить ее превышение.

