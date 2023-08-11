Минтранс Московской области поздравил аэропорт Шереметьево с днем рождения

Международный аэропорт Шереметьево отмечает 64 года со дня открытия. 11 августа 1959 года был совершен рейс по маршруту «Ленинград – Москва» на авиалайнере ТУ-104.

Десятки лет Шереметьево заслуженно носит звание главных воздушных ворот страны. Это один из крупнейших по площади аэропортов и один самых оснащенных современной техникой. Шереметьево входит в ТОП-5 аэропортов-хабов Европы.

Коллектив подмосковного Минтранса поздравил коллег с днем рождения и пожелал успехов в дальнейшем развитии.

В колледж подмосковного Подольска уже подано более 800 заявлений абитуриентов.