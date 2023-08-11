В колледж подмосковного Подольска уже подано более 800 заявлений абитуриентов

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования, больше всего желающих поступить учиться по специальностям «Операционная деятельность в логистике» и «Поварское и кондитерское дело». Эти программы обучения входят в федеральный проект «Профессионалитет». Колледж сможет подготовить квалифицированных специалистов за 2-2,5 года обучения.

Приемная комиссия завершит прием документов 14 августа.

76-летний музыкант из Орехово-Зуева вышел в финал подмосковного конкурса.