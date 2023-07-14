Минтранс Подмосковья: превышение скорости водителями в июне стали фиксировать чаще

С начала года среди нарушений, которые зафиксировали комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья, больше чем в 93% случаев водители превышали скоростной режим, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что в абсолютном большинстве случаев (почти 90%) водители превышали скорость в диапазоне от 20 до 40 километров в час. При этом в июне превышение скорости фиксировалось в 2,6 раза чаще, чем в феврале. Помимо этого, в прошлом месяце автовладельцы чаще превышали скоростной режим на 40-60 километров в час — в 2,6 раза, на 60-80 километров в час — в 2,9 раза, и на 80 километров в час — в 3,9 раза.

Лидером по числу превышений скоростного режима с начала года стало Каширское шоссе. В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, поскольку превышение скорости является одной из главных причин аварий.