Минтранс Подмосковья призвал родителей напомнить детям правила дорожного движения перед началом учебного года

Так, рекомендуется еще раз показать ребенку безопасный путь до школы и обратно, потому что за летний период он мог его забыть. Если ученик идет в первый или начальные классы, маршрут следует показать несколько раз. Кроме того, важно прикрепить к его одежде и рюкзаку световозвращатели. Родителям также стоит понаблюдать за поведением ребенка на дороге и понять, какие правила он чаще всего нарушает или о каких правилах не знает, а после — напомнить ему о них. В министерстве призвали использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при поездках с детьми на машине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.