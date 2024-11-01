Минцифры: на Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков

На портале государственных услуг отныне доступна возможность создавать и регистрировать каналы с 10 тыс. и более подписчиков, сообщили в Минцифры.

Напомним, с 1 ноября в России вступил в силу закон в сфере работы блогов и каналов с общей аудиторией 10 тысяч и более подписчиков, согласно которому администраторы подобных пабликов обязаны проходить обязательную регистрацию.

«Заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Минцифры, с 1 ноября на «Госуслугах» могут зарегистрироваться не только физические лица, но также юридические, ИП и также иностранцы с ранее подтвержденной учетной записью (учеткой).

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