Минцифры: средняя зарплата в IT-отрасли за I полугодие выросла на 25%

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев раскрыл данные по средней зарплате специалистов в области IT за первое полугодие. Об этом пишет ТАСС.

Сфера IT как никогда актуальна в России. Для специалистов предусмотрено множество льгот, разработаны механизмы привлечения людей в область и на обучение. Как отметил Максут Шадаев, это помогло увеличить количество айтишников как минимум на 12% за первое полугодие. При этом за тот же период 2024-го выросли и зарплаты: средняя повысилась на 25%.

Аналитики тем временем заявляли, что IT-специалистам якобы перестали повышать зарплаты. Такие данные со ссылкой на опросы публиковала газета «Ведомости». Речь шла как минимум о 38% компаний в РФ. Работодатели сослались на то, что у работников завышенные требования по заработной плате, а на меньшее они не согласились. Это привело к оттоку сотрудников, но это не подтвердили официальные ведомства и данные Росстата.

Ранее сообщалось, что специальности в сфере IT оказались самыми востребованными среди абитуриентов в прошлом году.