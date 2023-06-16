Минцифры не планирует блокировать WhatsApp
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Вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По словам главы ведомства, на данный момент к этому нет никаких предпосылок.
Шадаев объяснил уход ряда пользователей, в том числе госкомпаний, из мессенджера не угрозой его блокировки, а «устареванием» самого ресурса. По крайней мере, никаких директив для госслужащих по поводу WhatsApp не существует.
Министр рассказал, что у него на телефоне стоят и Telegram, и WhatsApp, но последним он пользуется крайне редко, так как считает его неудобным.
«Это вопрос выбора пользователя», – заключил Шадаев.