Минцифры не планирует блокировать WhatsApp

Вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, на данный момент к этому нет никаких предпосылок.

Шадаев объяснил уход ряда пользователей, в том числе госкомпаний, из мессенджера не угрозой его блокировки, а «устареванием» самого ресурса. По крайней мере, никаких директив для госслужащих по поводу WhatsApp не существует.

Министр рассказал, что у него на телефоне стоят и Telegram, и WhatsApp, но последним он пользуется крайне редко, так как считает его неудобным.