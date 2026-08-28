В Подмосковье запустили региональный проект #ЯПРОГОЛОСОВАЛ, призванный поддержать участие местных жителей в голосовании. Его организовали Общественная палата Московской области и региональный штаб общественного наблюдения в рамках IV областного форума муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития», который завершился в пятницу, 28 августа.

Проект объединит информационную кампанию в социальных сетях и визуальную акцию в дни голосования, желающие смогут сделать фотографию в специально организованных фотозонах вблизи мест голосования и поделиться ею в социальных сетях с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. В областной Общественной палате подчеркнули, что проект не связан с выбором конкретного кандидата или политической позиции, он направлен на популяризацию самого участия в голосовании.

«#ЯПРОГОЛОСОВАЛ — это прежде всего про личную ответственность человека за то, каким будет его город, муниципалитет и страна. Нам важно, чтобы участие в выборах воспринималось не как формальная процедура, а как нормальная и естественная часть жизни активного гражданина», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.

Муниципальные общественные палаты и штабы общественного наблюдения поддержали идею, в преддверии выборов они будут рассказывать о проекте на общественных мероприятиях, в региональных и муниципальных СМИ и социальных сетях. В дни голосования будет обеспечена возможность присоединиться к акции непосредственно в местах голосования.

Второй день самого форума был посвящен развитию муниципального общественного контроля, практическому взаимодействию общественных палат и общественных организаций, а также новым направлениям участия гражданского общества в решении социальных задач. Между Общественной палатой Московской области и общественными организациями также подписали соглашения, направленные на обеспечение участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием на выборах.

Участники также обсудили зарубежный опыт формирования парламентов и правового регулирования института наблюдения за выборами. Доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД России Инна Ракитская представила сравнительный анализ избирательных систем и моделей общественного наблюдения в зарубежных странах. Отдельные дискуссионные площадки были посвящены реализации национальных приоритетов в демографической политике, комплексной поддержке подростков группы риска и не только.

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