Прокуратура Орехово-Зуева взяла на контроль расследование дела об убийстве подростка
В Орехово-Зуеве устанавливают обстоятельства убийства подростка
Фото: [Прокуратура МО]
Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства подростка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, днем 28 августа в заброшенном помещении в деревне Кабаново было найдено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — две несовершеннолетние девочки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.