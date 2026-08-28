Прокуратура Орехово-Зуева взяла на контроль расследование дела об убийстве подростка

В Орехово-Зуеве устанавливают обстоятельства убийства подростка

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства подростка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 28 августа в заброшенном помещении в деревне Кабаново было найдено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — две несовершеннолетние девочки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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