Профессор назвал пять способов сохранить кишечник

Профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор назвал пять простых привычек, которые укрепят кишечник и улучшат пищеварение — без таблеток и дорогих добавок. Об этом сообщает Men's Health.

Свои рекомендации специалист опубликовал в издании Men's Health. Первый и, пожалуй, самый неожиданный совет — еженедельно съедать около 30 различных растений: орехи, бобовые, семена, овощи, фрукты, специи, травы и цельнозерновые продукты. Чем разнообразнее рацион, тем богаче микрофлора.

Второй пункт — делать паузу между ужином и завтраком длительностью 12–14 часов. За это время полезные бактерии успевают очистить слизистую оболочку кишечника, делая ее здоровее. Третий совет — включить в меню ферментированные продукты. Они помогают разнообразить кишечную микрофлору и поддерживают баланс бактерий.

Четвертая рекомендация — есть фрукты и овощи всех цветов радуги. Яркие оттенки обусловлены полифенолами — веществами, которые питают полезные микробы в кишечнике. И наконец, пятый совет — сократить потребление ультрапереработанных продуктов. Они не приносят пользы микробиоте и часто ведут к воспалению.

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