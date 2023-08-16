«Мину кто-то выкинул»: появились подробности взрыва грузовика в Донецке

Мина «Лепесток», на которой вечером во вторник, 15 августа, подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, могла появиться на дороге не из-за разброса украинской артиллерией. Об этом пишет РИА Новости 16 августа, ссылаясь на свой источник.

Так, по данным издания, в этом районе города – Ворошиловском – украинцы не разбрасывали мины в тот день, и можно предположить, что ее просто кто-то выкинул.

Источник издания добавил, что в центре города, как правило, дистанционный разброс мин фиксируется реже, а на окраинах, наоборот, чаще.