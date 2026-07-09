В июне в Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали более 1,2 тыс. кровель домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье в июне по заявкам жителей отремонтировали более 1,2 тыс. кровель домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Королеве — там отремонтировали 146 кровель. На втором месте — Подольск с показателем 97. В Люберцах привели в порядок 73 объекта, в Пушкино — 71, в Балашихе — 67.

В рамках ремонта специалисты устраняют проблемы с водоотведением, проводят замену уплотнителей, приводят в порядок кронштейны, заделывают трещины и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов.