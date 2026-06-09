Минус 70 тысяч вместо сока: как пляжные торговцы в Рио разводят туристов с помощью терминала

На пляжах Рио-де-Жанейро набирает обороты новая схема обмана отдыхающих. Мошенники, торгующие едой и напитками прямо у воды, научились моментально опустошать банковские карты иностранцев. Как передает Турпром , жертвами становятся туристы, которые не знают португальского языка и не проверяют терминал в последний момент.

Схема выглядит просто, но, по данным туристической полиции, работает безотказно. Продавец показывает покупателю терминал с правильной суммой, например, в 700 рублей. Турист готовится приложить карту, но в этот момент торговец разворачивает устройство к себе и незаметно добавляет лишние нули. В итоге вместо 700 рублей списывается 70 тысяч. Чек продавец не выдает, объясняя это тем, что бумага закончилась.

Обратиться в банк за возвратом удается не всегда, поскольку операция подтверждена самим владельцем карты — он приложил ее к терминалу или ввел PIN-код. Глава туристической полиции признает, что контроль на пляжах практически отсутствует, торговцы чувствуют себя безнаказанно, и отлавливают далеко не всех нарушителей.

Эксперты советуют путешественникам платить наличными. Если же приходится рассчитываться картой, нельзя отвлекаться, нужно следить за экраном терминала в момент списания и обязательно забирать чек.